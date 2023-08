Het is een druk jaar qua grote releases en tussendoor probeert Nacon nog RoboCop: Rogue City er doorheen te fietsen. Volgens geruchten is de game uitgesteld naar november van dit jaar, hoewel Nacon tot op heden daar nog geen uitsluitsel over heeft gegeven.

Desalniettemin is men trots afgereisd naar de Koelnmesse om daar de shooter tentoon te stellen en IGN mocht zo’n 16 minuten aan gameplay met ons delen. De beelden tonen de iconische, robotische agent die er flink op losschiet en hier en daar nog wat moet puzzelen, natuurlijk ingesproken door Peter Weller.