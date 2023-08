Eergisteren was er natuurlijk veel game nieuws aanwezig dankzij de Gamescom Opening Night Live show die in Keulen werd gehouden, maar een aantal uur daarvoor was er ook een speciale Destiny showcase van Bungie. In deze livestream werden de eerste beelden van de aankomende ‘The Final Shape’ uitbreiding getoond en nu is ook de releasedatum daarvan bekendgemaakt.

The Final Shape uitbreiding zal op 27 februari volgend jaar verschijnen en zal het einde van het Light and Darkness tijdperk inluiden. Na deze uitbreiding zal de franchise een nieuwe weg moeten zoeken om fans weer geboeid te houden. Hieronder kan je de reveal trailer van The Final Shape nog bekijken, mocht je die gemist hebben tijdens de showcase.