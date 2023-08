Het heeft lang geduurd, maar we hebben dan eindelijk toch een concrete releasedatum gekregen voor Granblue Fantasy: Relink. De game werd in 2016 aangekondigd en werd telkens weer uitgesteld, tot we eerder dit jaar hoop kregen in de vorm van een nieuwe trailer. Daarna werd ook een rating voor de game gespot en nu weten we eindelijk officieel wanneer we met deze RPG aan de slag zullen kunnen.

Tijdens de gamescom werd een nieuwe trailer van Granblue Fantasy: Relink getoond en daarin zien we heel wat spectaculaire beelden en de boodschap dat de game op 1 februari van 2024 zal verschijnen voor de PS4, PS5 en pc. Tegelijk zijn ook de pre-orders live gegaan.

Check de trailer (in Engelse of Japanse versie) hieronder.