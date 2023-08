Wij waren ontzettend enthousiast over het werk wat Capcom in Monster Hunter Rise en uitbreiding Sunbreak heeft gestoken. Nadat de game het zeer goed wist te doen op Nintendo Switch werd er vervolgens een pc-versie uitgebracht en een paar maanden terug waren PlayStation en Xbox bezitters ook eindelijk aan de beurt. De laatstgenoemde versies mistte echter nog wel wat content.

Daar is nu dan toch verandering in gekomen. Tot op heden waren title update 4 en 5 namelijk nog niet uitgerold op de platformen van Sony en Microsoft. Met deze updates worden er twee nieuwe monsters toegevoegd, namelijk Velkhana en Amatsu. Als extraatje krijg je ook een wat pittigere variant van Malzeno voor de kiezen, namelijk Primordial Malzeno.

Deze update is nu binnen te halen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Vreemde eend in de bijt is dat Windows ook vermeld wordt als platform, maar dat zal enkel om de Microsoft Store-versie gaan. Op Steam waren de genoemde updates al een tijd verkrijgbaar.