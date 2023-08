Microsoft is momenteel nog steeds bezig met het finaliseren van de overname van Activision Blizzard waarvan het einde nu in zicht lijkt te komen gezien Microsoft een deal met Ubisoft heeft gesloten om de Britse CMA tevreden te stellen.

De Call of Duty franchise was ook lang onderwerp van gesprek, voornamelijk omdat Sony zich op dit punt bleef verzetten. De twee partijen hebben inmiddels een deal gesloten en daarmee heeft ook Sony zich min of meer uit de strijd teruggetrokken.

Met de overname van Activision Blizzard zou Microsoft Call of Duty games in principe direct via Xbox Game Pass kunnen aanbieden. Dat zal echter niet direct het geval zijn, want volgens Phil Spencer heeft dat veel voeten in de aarde. Spencer sprak er kort over in een interview met IGN (zie onderaan dit bericht).

‘I want to make sure people know that there’s work to actually move games to Game Pass. So for people who think like, ’the deal is going to close, and then everything’s available on Game Pass’ – that’s not true. […] There’s work for us to go do, just mechanical work. It will take us time to get the games in portfolio’

Hij ontkent echter niet dat de mogelijkheid bestaat dat toekomstige Call of Duty-games ooit naar Game Pass zullen komen, maar hij lijkt wel ons enthousiasme voor een ‘day one on Game Pass’ release te temperen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 verschijnt op 10 november.