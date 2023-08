Phantom Liberty is de enige grote uitbreiding voor Cyberpunk 2077 en die mogen we op 26 september verwachten. Naast dat er aan deze uitbreiding gewerkt wordt, is CD Projekt RED ook bezig met de 2.0 update die veel zaken in de game zal aanpassen, verbeteren en veranderen.

De veronderstelling was dat die update samen met Phantom Liberty uitgebracht zou worden, maar dat is niet helemaal het geval. Volgens de ontwikkelaar zal deze update namelijk ietsje voor Phantom Liberty uitkomen, al was men niet heel specifiek.

Tijdens de stream eerder deze week werd aangegeven dat de update een paar dagen of misschien wel een paar weken van tevoren uitkomt. Het kan dus zomaar zijn dat update 2.0 sneller beschikbaar is dan verwacht. Bij een specifieke datum laten we het uiteraard weten.

Mocht je benieuwd zijn naar alle dingen die de 2.0 update doet, dan kan je de stream van eerder deze week hier terugkijken.