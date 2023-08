Uit een financieel rapport van Nacon eerder dit jaar werd al enigszins duidelijk dat RoboCop: Rogue City was uitgesteld naar later dit jaar. Het heeft even geduurd, maar we hebben nu een definitieve bevestiging gekregen, de game is opgeschoven naar november.

De release staat nu voor 2 november gepland, zo staat op het YouTube-kanaal van de game te lezen. Op die datum verschijnt RoboCop: Rogue City voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.