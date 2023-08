Alan Wake II zou normaal gezien in dezelfde week verschijnen als Spider-Man 2, maar werd onlangs tien dagen uitgesteld. De fel geanticipeerde horrortitel van ontwikkelaar Remedy Entertainment verschijnt nu niet langer op 17, maar wel op 27 oktober. De nabije release van Spider-Man 2 leek de oorzaak… en dat is nu ook officieel bevestigd.

Schrijver en creatief regisseur Sam Lake heeft in een interview met IGN laten optekenen dat Remedy Entertainment er het nut niet van inzag om Alan Wake II het rechtstreeks te laten opnemen tegen Spider-Man 2. In dezelfde periode verschijnen er overigens nog grote titels, waaronder de nieuwe Lords of the Fallen. Concurrentie alom, met andere woorden.

En dus werd Alan Wake II tien dagen uitgesteld, zodat iedereen van alle games kan genieten zonder dat je ze bij wijze van spreken in dezelfde week moet aanschaffen.

“We were looking at the week and we were looking at these brilliant, brilliant giant games coming out, Spider-Man 2 and all, and just felt like, well, we don’t have to go neck to neck. We can just kind of shift it a couple of days.”