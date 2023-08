Baldur’s Gate 3 verschijnt dit jaar nog voor de Xbox Series X|S nadat Phil Spencer van Microsoft vorige week met Swen Vincke van Larian heeft gesproken. De ontwikkelaar mag de game op de Xbox uitbrengen met een verschil tussen de Series X en S versie, die laatste editie beschikt namelijk niet over een split-screen optie.

Dit is een oplossing, want split-screen was een bottleneck voor de Xbox Series S en gezien Microsoft normaal gesproken eist dat de features gelijk zijn tussen versies, vertraagde dit de release behoorlijk. Met het toelaten om de split-screen optie te schrappen, gaat alles een stuk sneller.

Dit betekent echter niet dat split-screen nooit beschikbaar zal zijn in de Xbox Series S versie van de game. Op X laat Microsoft weten dat ze de mogelijkheid om split-screen toe te voegen aan de Xbox Series S versie na de release blijven onderzoeken. Dus mogelijk dat het op lange termijn alsnog volgt.

“To answer some questions we’re getting, we’ll continue to work with Larian to explore the addition of split-screen on Series S post launch.”