Fans van Soulsborne-titels mogen uitkijken naar Lies of P van de Koreaanse studio NEOWIZ, die op 19 september aanstaande lanceert voor last-, current-gen platforms en pc. De ontwikkelaar gaf begin juni een demo vrij, maar daar zit – in ieder geval voor pc-spelers – een einddatum op.

NEOWIZ heeft namelijk in een bericht op Steam aangekondigd dat de Lies of P-demo vanaf 5 september niet meer beschikbaar is. De studio geeft geen reden, noch opheldering over de console versies, waarvoor de demo tevens beschikbaar is gesteld.

Lies of P vertelt een duistere versie van het verhaal van Pinokkio. Spelers zullen de regio Krat moeten doorkruisen, op zoek naar Geppetto.