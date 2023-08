Een verwijzing in de Xbox-app leek al te onthullen vanaf welk tijdstip spelers aan de slag kunnen met Starfield, de nieuwste RPG van Bethesda Softworks, maar dat was tot op heden door noch Microsoft noch Bethesda bevestigd.

Daar is verandering in gekomen, want de ontwikkelaar heeft in een nieuw bericht de globale launchtijden gedeeld. Spelers in de Benelux kunnen dus inderdaad vanaf 02:00 uur aan de slag met Starfield. Op welke dag je kunt beginnen, hangt er vanaf welke editie je hebt: eigenaren van de Premium Edition, Premium Edition upgrade of Constellation Edition kunnen op 1 september in hun ruimteschip stappen.

Vanaf 6 september is de standaard editie beschikbaar, onder meer op Game Pass.