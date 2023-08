Eerder dit jaar werd de nieuwste game met onze favoriete Italiaanse loodgieter in de hoofdrol aangekondigd: Super Mario Bros. Wonder. Het wordt nog eens een klassieke 2D-platformer en dat maakt vele ‘old school’ fans van Mario natuurlijk wel gelukkig.

De game verschijnt nog dit jaar en dus vond Nintendo het nodig om Super Mario Bros. Wonder eens goed in de schijnwerpers te zetten met een Direct uitzending. De uitzending zal plaatsvinden op 31 augustus om 17:00 uur en zal ongeveer een kwartiertje in beslag nemen.

Super Mario Bros. Wonder zelf zal verschijnen op 20 oktober voor de Nintendo Switch. Jammer genoeg zal Charles Martinet, de oorspronkelijke stem van Mario, er ditmaal niet meer bij zijn.

Join us for an in-depth look at Mario’s latest 2D side-scrolling adventure in the livestreamed Super Mario Bros. Wonder Direct!

📆 August 31st

🕓 7am PT / 10am ET

⏳ Roughly 15 minutes

Watch the #SuperMarioBrosWonder #NintendoDirect here: https://t.co/cLiWEN2hHd pic.twitter.com/Nyb3bqnZ4R

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 29, 2023