Activision Blizzard heeft bekendgemaakt dat Lara Croft geïntroduceerd zal worden als nieuwe Operator in Call of Duty: Warzone 2.0 en Modern Warfare 2 zodra Season 5 Reloaded van start gaat. De iconische Tomb Raider wordt vergezeld door Mace, bekend uit de eerste Modern Warfare en rapper 21 Savage.

Lara zal te koop zijn als onderdeel van een Store Bundle en is beschikbaar vanaf 8 september. 21 Savage is vanaf vandaag al beschikbaar in een bundel en Mace zal als laatste aan de beurt zijn, ergens tegen het einde van september.

Mocht je de bundel kopen met daarin Lara Croft, dan ontvang je ook nog drie wapen blauwdrukken: een Ice Axe mêlee wapen, de Mythic Defender SMG en natuurlijk haar Mach-5 dual pistols. Verder bevat de bundel een Tomb Buggy skin voor de Chop Top en wat andere kleine cosmetische items.