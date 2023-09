Banishers: Ghosts of New Eden ligt vanaf 7 november 2023 in de winkels. Als je nog niet zeker weet of deze titel iets voor jou is, dan kan een nieuwe video van het spel je wellicht helpen.

De nieuwe video toont 15 minuten aan gameplay van Banishers: Ghosts of New Eden. Hierin zie je het hoofdpersonage samen met de geest van zijn overleden partner op avontuur gaan. Ook wordt getoond wat je van het vechtsysteem mag verwachten.

De gameplay video van Banishers: Ghosts of New Eden check je hieronder.