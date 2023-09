Nog niet zo lang geleden werden No Man’s Sky spelers verwend met de grote Echoes update die heel wat nieuwe content aan de game toevoegde. Nieuwe content betekent jammer genoeg ook nieuwe bugs, waarvoor al snel een patch werd vrijgegeven. Kennelijk loste die patch nog niet alle problemen op, want hier is nu een nieuwe update met een verse lading aan bug fixes.

Het gaat hier om update 4.43 en deze verdelgt louter enkele bugs die bij de vorige update nog niet aan bod kwamen. Niet zo heel spannend dus, maar je kan de volledige patch notes hieronder nalezen.