Vorige week liet Nintendo via een Nintendo Direct uitzending al het nodige van Super Mario Bros. Wonder zien en de game werd een aantal dagen later ook getoond tijdens een Nintendo Treehouse livestream. Tijdens deze stream werd er nieuwe gameplay getoond en dat is natuurlijk eveneens op YouTube verschenen.

Het gaat in totaal om 20 minuten gameplay waarin je verschillende power-ups, mogelijkheden, coöp gameplay en meer ziet. Benieuwd naar meer Super Mario Bros. Wonder, dan check je de onderstaande video! De game is vanaf 20 oktober verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.