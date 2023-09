Electronic Arts en Codemasters komen met een nieuwe racefranchise: EA Sports WRC. Met het bemachtigen van de WRC-licentie voor de komende jaren, zullen we vanaf nu games uit de stal van Electronic Arts krijgen in plaats van Nacon, waar voorheen KT Racing voor de rallygames verantwoordelijk was.

Een nieuwe frisse wind dus, wat de rallygames weleens goed kan doen. Zeker met de professionals van Codemasters aan het roer, die ons in het verleden reeds DiRT en de Colin McRae rallygames bracht. Na een eerdere teaser is de game zojuist officieel aangekondigd en de trailer bekijk je hieronder.

EA Sports WRC is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De release staat gepland voor 3 november, dus de eerdere geruchten blijken allemaal te kloppen. Spelers die de game in pre-order plaatsen krijgen echter 3 dagen eerder toegang tot de game.