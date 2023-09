Op 21 september verschijnt PayDay 3 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, dus lang hoeven we niet meer op de game te wachten. Voordat de release hier is zal er eerst nog een technische test plaatsvinden en die staat gepland voor aanstaande vrijdag 8 september tot en met maandag 11 september.

De bedoeling van deze test is om de servers van de game te onderwerpen aan een stress test. In tegenstelling tot eerdere testen is deze niet gesloten, dus als je interesse hebt om deel te nemen kan je later deze week zonder problemen de client downloaden en in de game duiken.

Wel is deze test enkel beschikbaar op de Xbox Series X|S en pc. De beschikbare personages zijn Dallas, Hoxton, Chains en Wolf, zij zijn speelbaar in de No Rest for the Wicked heist. De Infamy Level cap ligt op level 22 en wapen progressie kan tot level 8.