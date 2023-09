Mortal Kombat 1 ligt over ongeveer anderhalve week al in de winkel, maar het volledige roster van de game is nog steeds niet bekend. Er is namelijk een nieuwe video verschenen waarin opnieuw een speelbaar personage wordt onthuld.

De vechter in kwestie is Nitara. Zij is een vampier uit Outworld en haar stem wordt ingesproken door Megan Fox. In een nieuwe video deelt de actrice haar gedachten over haar personage en er zijn ook gameplaybeelden van de vampier te zien. Deze check je hieronder.