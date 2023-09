Er valt natuurlijk wat te twisten over de dag waarop Starfield daadwerkelijk uit is gekomen. Officieel is de game sinds 6 september beschikbaar, maar kopers van de deluxe-versie mochten al op 1 september het universum gaan verkennen. Op 6 september ging het echter helemaal los en Starfield wist op die dag zelfs 1 miljoen gelijktijdige spelers te bereiken.

Hoewel het een mooie mijlpaal is, is dit natuurlijk voor een groot deel te danken aan Game Pass waarop de game ook sinds 6 september beschikbaar is. Desalniettemin is 1 miljoen gelijktijdige spelers een mooi resultaat en wat ons betreft ook zeker verdiend. Vanzelfsprekend heeft Xbox-opperhoofd Phil Spencer hier ook nog even mee lopen pronken op X.