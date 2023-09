Wie de social media kanalen van Lies of P een beetje in de gaten heeft gehouden, heeft de afgelopen tijd flink mogen smullen van diverse trailers. Zo zijn er meerdere keren gameplay trailers verschenen of korte shorts, waarin er bijvoorbeeld een specifieke vijand werd geïntroduceerd. Ook nu heeft ontwikkelaar Round 8 Studio weer een trailer in elkaar gestoken.

Dit keer staan diverse wapens centraal en is het een zogeheten showcase. In Lies of P bestaat een wapen uit twee delen, namelijk het wapen zelf en het handvat. Hiermee kan je eindeloos combinaties maken, waarmee jij de beste speelstijl kunt vinden. In deze trailer zie je daarom verschillende varianten van wapens met hun standaard en speciale moves. Ook zie je op het einde een aantal unieke wapens die je niet kunt aanpassen.

Lies of P verschijnt op 19 september.