Nog iets langer dan een maand en dan is het zover: Forza liefhebbers kunnen dan aan de slag met de nieuwe Forza Motorsport. Onlangs kon je al het Mid-Ohio Sports Car parcours bekijken in een nieuwe video, onze preview lezen en binnenkomt komt er nog meer nieuws over de game.

Op 11 september zal er namelijk een livestream gehouden worden waarin Forza Motorsport centraal staat. Wat er precies getoond gaat worden, is niet bekendgemaakt. Wellicht krijgen we meer nieuwe auto’s te zien en nog meer van de aanwezige circuits. Hieronder kan je de aankondiging van de livestream bekijken.

With less than a month until launch #ForzaMonthly is upon us once again.

Tune in Monday at 9am PDT (6pm CEST)

