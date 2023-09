Gotham Knights heeft een rating gekregen van het Entertainment Software Ratings Board (ESRB) voor een Nintendo Switch versie. Het is dus waarschijnlijk dat een aankondiging zeer snel zal volgen, wie weet tijdens de vermeende Nintendo Direct die deze week mogelijk plaatsvindt.

Gotham Knights werd initieel uitgebracht voor de Xbox Series X|S en PlayStation 5, maar lijkt nu dus ook een release op de Switch te krijgen. Het spel werd niet uitgebracht op de PlayStation 4 en Xbox One vanwege prestatieproblemen. Of de mogelijke Switch-release betekent dat Gotham Knights ook zal worden uitgebracht op de vorige generatie consoles is nog onduidelijk