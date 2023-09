Met de release van EA Sports FC 24 eind deze maand is het moment nu daar dat we te horen krijgen welke spelers de hoogste rating hebben gekregen voor Ultimate Team. Dit keer geen Cristiano Ronaldo of Lionel Messi op één, maar Kylian Mbappé die een score van 91 heeft.

Hij deelt deze score met Alexia Putellas Segura, Erling Haaland en Kevin De Bruyne. Gezien vrouwenvoetbal nu ook geïntegreerd is in Ultimate Team heeft EA zowel mannelijke als vrouwelijke spelers in de lijst opgenomen, wat voor een flink ander overzicht zorgt dan voorgaande jaren.

De beste Nederlandse voetballer in de lijst is Virgil van Dijk die een score van 89 heeft gekregen. Hieronder de 24 hoogst beoordeelde voetballers van EA Sports FC 24.