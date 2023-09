In februari bracht Electronic Arts in samenwerking met Omega Force de game Wild Hearts uit en de titel heeft nadien meerdere updates ontvangen. Het ziet er echter naar uit dat de ondersteuning na 7 maanden al gaat stoppen, waarmee er vrij vroegtijdig een einde aan de actieve levensduur van de titel komt.

Reddit-gebruiker BeardyShaman is moderator van de Wild Hearts Discord en volgens z’n bronnen zou EA van plan zijn om het stopzetten van de ondersteuning binnenkort bekend te maken, al is onduidelijk wanneer precies.

“What you think has happened to the game has unfortunately happened. In typical EA news, it seems like they did not want to sit on the game and give it the time and expected it to most likely be the next MH(Monster Hunter). Seems like it didn’t turn into the multi-million dollar big hit they wanted and don’t want to give it the love to grow.”