Tijdens de State of Play uitzending van eerder deze week liet Final Fantasy VII Rebirth zich opnieuw uitgebreid zien met een nieuwe trailer, ditmaal inclusief releasedatum. Een korte tijd later lieten verschillende leden van het team achter de game zich horen op X met nieuwe info over het spel.

Zo komen we te weten dat dit tweede deel van de geplande trilogie zal beginnen na de ontsnapping uit Midgar en ongeveer zal lopen tot de helft van de gebeurtenissen uit de originele game. Het verhaal is opnieuw gebaseerd op het origineel, maar zal uitgebreider en meer dramatisch zijn dan voorheen. Bovendien zal je ook vrij kunnen exploreren in de wereld, waardoor je in totaal zo’n 100 uur aan content zal krijgen (aldus regisseur director Naoki Hamaguchi).

Verder wordt nogmaals herhaald dat je in principe dit deel kan spelen zonder de Final Fantasy VII Remake te hebben gespeeld, maar je zal wel een recap kunnen bekijken van de gebeurtenissen uit die game als je geïnteresseerd zou zijn.

Lees de volledige berichten hieronder en zet je schrap voor de release van Final Fantasy VII Rebirth op 29 februari.