Begin volgend jaar zal de huidige Destiny 2 saga ten einde komen met The Final Shape. Bungie is al geruime tijd bezig met de opbouw, wat dit seizoen eens te meer te merken valt. Om ons een beetje te teasen, heeft de ontwikkelaar nu een nieuwe trailer uitgebracht.

Deze trailer laat fragmenten zien van de aankomende content, al is het niet duidelijk of we al die omgevingen straks ook daadwerkelijk kunnen bezoeken. Wel zet het overduidelijk de toon, waarbij we het gevecht zullen aangaan met The Witness in de Traveler.

Meer over The Final Shape kom je hier te weten.