Over een maand kunnen we aan de slag met Marvel’s Spider-Man 2 en dat natuurlijk op de PlayStation 5. Nu eind vorige week het embargo verliep op de previews – onze lees je hier – blijft er nieuwe informatie naar buiten komen. Zo weten we nu ongeveer hoe lang het duurt om de game uit te spelen.

In een interview met VG247 zegt Ryan Smith, senior game designer, dat ze met Marvel’s Spider-Man 2 geen game wilden maken die 80 tot 100 uur duurt. In plaats daarvan is de game een stuk korter, vergelijkbaar met de eerste game. Dit wil zeggen dat je tegen de 20 tot 25 uur bezig bent, al is de duur wel wat afhankelijk van wat je aan randactiviteiten allemaal doet.

Spider-Man 2 is in the same ball-park as the first game in terms of overall play time. And we really thought about how to make each of the moments a little more epic, or a little deeper, or a little more story-integrated.

We don’t want this to be an 80-100 hour game, that’s not where we want to be. We want to tell amazing stories, the best we can. We want to make every mission really, really memorable. That’s our goal, rather than going super, super broad.

We want to make sure that there’s a story element to everything that you discover in the world. We saw players really respond to that when we did it well in previous titles.”