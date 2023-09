De release van Marvel’s Spider-Man 2 laat niet lang meer op zich wachten, met een maand op de teller kunnen we binnenkort de straten van New York weer gaan opschonen met ditmaal twee protagonisten: Peter Parker en Miles Morales. In onze preview kon je al lezen dat dit vervolg een goede kans heeft om z’n voorloper voorbij te streven.

Nu heeft Mike Fitzgerald van Insomniac Games tegenover IGN wat meer onthuld over de technische staat van Marvel’s Spider-Man 2. De zogeheten director of core technology bij de studio zegt bijvoorbeeld dat de superheldengame optimaal profiteer van moderne displays die beschikken over functies zoals een refresh rate van 120Hz en VRR.

Op deze manier kun je – met dergelijke displays – ervoor kiezen om de game met een framerate van 30, 40 of 60 frames per seconde te spelen. Variable refresh rate zal dan weer helpen om de game soepel te laten aanvoelen, zelfs als de framerate wat schommelt.

“And what that means is we get to leverage the players’ preference about how they want to play the game and also make sure we use all the features of their display in the console as well. So whether you have a VRR television, whether you like playing at 60fps or 30 or 40, if you have 120hz TV, we really get to tailor everything to best utilize that tech.”