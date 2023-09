Het uitstel van Starfield vorig jaar mei was een hard gelag voor fans van Bethesda RPG’s. Het resultaat spreekt gelukkig voor zich en we bekroonden de sci-fi RPG eerder deze maand met een prachtige score, zoals je kunt lezen in onze review.

Maar het was niet alleen pijnlijk voor de fans, ook Phil Spencer heeft een paar nachtjes slecht geslapen omtrent het uitstel. In een gelekte, interne e-mail naar onder meer Matt Booty en Sarah Bond, noemde de topman het uitstel een “ramp”. Dit kwam mede omdat er in die tijd ook nog veel onduidelijkheid was over de status van Redfall en S.T.A.L.K.E.R. 2, die ieder geteisterd werden en worden door hun eigen problemen.

In datzelfde bericht benadrukt Spencer het belang van third-party games op Game Pass om het momentum te behouden. Eén van de alternatieven die geopperd werd, was om de Dark Souls-games op Game Pass te zetten, mede omdat Elden Ring destijds een gigantisch succes was.