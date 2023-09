Begin deze maand hebben Focus Entertainment en Don’t Nod een video uitgebracht voor Banishers: Ghosts of New Eden, waarin 15 minuten gameplay werd getoond. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar en uitgever achteraf dachten dat dit misschien wat te uitgebreid was, want ze hebben nu een nieuwe gameplay video uitgebracht, die wat meer ’to the point’ is.

De nieuwe video introduceert de twee hoofdrolspelers en belicht de beslissingen die ze tijdens hun avontuur moeten nemen. Daarnaast wordt de actie getoond die spelers kunnen verwachten en welke aanvals- en verdedigingsmogelijkheden de hoofdpersonages tot hun beschikking hebben. Dit en meer check je in de onderstaande video