Eerder deze maand werd duidelijk dat er een speciale PlayStation 5 bundel in aantocht is in combinatie met EA Sports FC 24, al was dat geen officiële aankondiging. Deze informatie kwam via de betrouwbare leaker billbil-kun en zoals altijd blijkt de informatie te kloppen.

Via het PlayStation Blog heeft Sony PlayStation de aankomende bundels officieel aangekondigd, gezien er ook een DualSense bundel uitkomt. Ze zijn beide vanaf 29 september verkrijgbaar, al is het wel al mogelijk een pre-order te plaatsen vanaf aanstaande maandag.

De twee bundels zijn als volgt:

PlayStation 5 disc drive + EA Sports FC 24

DualSense + EA Sports FC 24

De PlayStation 5 bundel komt daarnaast nog met een voucher voor digitale content dat voor Ultimate Team is bedoeld. Dit bevat 1 Rare Gold Players pack en 3 loan Icon Players voor Ultimate Team. De bundel met controller komt met dezelfde Ultimate Team content.