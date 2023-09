Als je een fervent gamer bent, en je tegelijk ook wel een slokje lust, dan hebben we leuk nieuws voor je. Ballantine’s heeft de handen ineengeslagen met niemand minder dan Mad Moxxi uit Borderlands. Dit voor een zeer speciale release: de Moxxi’s Bar Edition 2. Voor het eerst zal deze limited edition whisky beschikbaar zijn voor de Nederlandse fans.

Mad Moxxi in Borderlands 3

Mad Moxxi is een personage dat in meerdere Borderlands-games te vinden is. Zo was zij in Borderlands 3 een barmeid bij Moxxi’s (originele naam), waar je als speler terecht kon voor een hele hoop leuke zaken. Denk natuurlijk aan een lekker drankje, maar ook kon je op slotmachines verschillende soorten items krijgen. Maar er is meer. Deze nieuwe editie van de whisky komt met enkele zeer interessante toevoegingen. Niet alleen is elke fles versierd met op de achterkant een afbeelding van George Ballantine, ook kunnen spelers in Borderlands 3 uitkijken naar een exclusieve in-game beloning: een Echo Device skin. Hiermee kunnen fans hun liefde voor de game en de drank combineren en hun personage voorzien van een frisse, stijlvolle uitstraling.

Wat voor whisky is het?

Ballentine’s Moxxi’s Bar Edition 2 is eigenlijk een Ballentine’s Finest fles in een heel tof jasje. Wij hebben er ook nog een mooi proefglaasje bij gekregen om de whisky op de juiste manier te kunnen drinken. Op het moment van schrijven hebben we echter geconstateerd dat de Moxxi editie van deze versie helaas volledig uitverkocht is. Hopelijk is het snel weer te bestellen bij Top Drinks, degene die ervoor gezorgd hebben dat deze samenwerking tussen Borderlands en Ballentines tot stand kwam. Anders is het hopen op een derde editie….

Is het eigenlijk wel lekker?

De whisky is vooral erg zacht te noemen. Je hebt tonen van melk chocolade, rode appel, hints van honing en vanille, wat ervoor zorgt dat je een hele toegankelijke whisky hebt (mede dankzij de bloemige nasmaak) om ervan te genieten op een vrijdagavond. Maar er zijn meerdere manieren om deze whisky van Moxxi te kunnen nuttigen. Zo kun je er ook cocktails mee maken recht uit Pandora: Moxxi’s Mule, Apocalypse Spritz, Sandbox Sip en Blood Shot Eye zijn drankjes die je niet mag missen. Klik hier voor de recepten.

Een leuke samenwerking

Hoewel de whisky er een is die je altijd wel kunt kopen als een normale versie, zijn het wel dit soort samenwerkingen die een leuke extra dimensie geven aan een franchise. Vooral ook de verschillende recepten die Ballentine’s heeft samengesteld is een leuke bijkomstigheid. Wel willen we opmerken dit enkel te nuttigen als je 18 jaar of ouder bent en geniet natuurlijk met mate.