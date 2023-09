Xbox zat dringend te wachten op een succes en daar zijn ze met de release van Starfield zeer goed in geslaagd. De science-fiction RPG van Bethesda wordt door critici geloofd en de game lijkt ook voor spelers een gewaardeerde, welkome toevoeging te zijn.

Een ruime twee weken na de “echte” release op 6 september, heeft Starfield namelijk maar liefst 10 miljoen spelers bereikt, zo deelde Bethesda Game Studios op X. De ontwikkelaar bestempelt Starfield daarom ook als de meest succesvolle lancering in de geschiedenis van Bethesda.

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/pTOQrxvOtB

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) September 19, 2023