Like a Dragon – voorheen ook wel bekend als Yakuza – is populairder dan ooit en dat terwijl er in het laatste deel een andere aanpak is gekozen. SEGA heeft de franchise namelijk omgetoverd tot een turn-based RPG in plaats van het klassieke brawler-format.

Het volgende deel – Like a Dragon: Infinite Wealth – was al onthuld en we zaten nu vooral te wachten op de releasedatum. Ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio en SEGA hebben bekendgemaakt dat het volgende deel in de Japanse reeks uitkomt op 26 januari 2024. De platforms zijn PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Daarbij zijn de digitale pre-orders nu ook live gegaan. Er zijn in totaal drie edities: Standard, Deluxe en Ultimate. Een pre-order geeft je toegang tot het Hero’s Booster Pack en de Special Job Set.