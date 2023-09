PayDay 3 is nu officieel verkrijgbaar en dat kan natuurlijk niet stilletjes aan ons voorbij gaan. Daarom heeft Starbreeze een launch trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Deze trailer laat fragmenten van allerlei heists zien, maar het ontbreekt de video ook niet aan harde actie, en meer.

Het is een trailer van 2 minuten die in een vogelvlucht genoeg laat zien van wat je in de game zoal zult kunnen beleven. PayDay 3 is verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Mocht je op de Xbox spelen, dan kun je de game via Xbox Game Pass binnenhalen.