Vanaf 10 oktober kunnen race liefhebbers op de Xbox en pc met Forza Motorsport aan de slag. Eerder werd al bekendgemaakt dat de pre-load live is en dat de game maar liefst 132GB van je geheugen snoept. Een flinke hoeveelheid, maar je mag dan ook veel auto’s en tracks verwachten.

Eén van deze tracks is het Hakone Circuit dat zich in Japan bevindt en die baan wordt nu kort in de spotlight gezet middels een korte video. In deze video zien we het mooie circuit met de kenmerkende roze kersenbloesems die volop in bloei staan. Op de track wordt gereden met een 2020 Toyota GR Supra, die natuurlijk tot het wagenpark van de game behoort.