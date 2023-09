Baldur’s Gate 3 is nu al geruime tijd verkrijgbaar voor pc en sinds begin deze maand ook voor de PlayStation 5. In onze review heb je reeds kunnen lezen dat de game absoluut de moeite waard is, maar dat er wel nog wat issues zijn.

Die pakt Larian Studios adequaat aan, want update 3 voor de game is nu beschikbaar op de PlayStation 5. Het is een behoorlijk grote update, zo blijkt uit de patch notes. Daaruit leren we dat er op allerlei vlakken aanpassingen worden gedaan.

Niet geheel onbelangrijk, de update zorgt tevens voor wat performance verbeteringen hier en daar. Normaliter zetten we de volledige patch notes hieronder op een rijtje, maar omdat de lijst zo absurd lang is verwijzen we je graag naar de website van de ontwikkelaar.