Vorige week merkte YouTuber Blitzwinger op dat je in Marvel’s Spider-Man 2 schade kunt oplopen als je van grote hoogtes valt. Insomniac Games heeft dit nu officieel bevestigd en laat ook weten dat dit niet het enige gameplay onderdeel is dat je kunt aanpassen.

De ontwikkelaar ziet steeds meer dat gamers graag hun eigen ervaring willen inrichten. Dit is dan ook de reden waarom Insomniac Games de optie heeft toegevoegd om Spider-Man schade te laten oplopen als hij van grote hoogtes valt.

Senior programming director Doug Sheahan heeft aan IGN ook een andere optie onthuld. Je kunt namelijk ook aanpassen hoe het webslingeren aanvoelt, dit met behulp van de ‘Swing Steering Assist’-instelling. Hoe dit exact in zijn werk zal gaan liet Sheahan nog even in het midden.

“Something we’re seeing more and more of is that players like to be able to customize their experience. For those players, we added the ability to enable fall damage (fall damage defaults to Off) and even let people tweak how swinging feels with our Swing Steering Assist setting. We hope players who enjoy a deep dive into the details have fun experimenting.”