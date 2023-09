Het duurt niet lang meer totdat Marvel’s Spider-Man 2 verschijnt, gezien de release gepland staat voor 20 oktober. Mocht je nog helemaal niet aan deze games begonnen zijn, dan is dit een mooi moment in aanloop naar de release van het officiële tweede deel.

Dat maakt Sony nu net wat aantrekkelijker voor je, want zowel de eerste game als Miles Morales zijn momenteel in de aanbieding. De korting verschilt per titel, maar kan oplopen tot maar liefst 50%. Hieronder op een rijtje de vier beschikbare opties.

Meer weten over Marvel’s Spider-Man 2? Check dan zeker even onze uitgebreide hands-on preview.