Insomniac Games heeft reeds aangekondigd dat er in Marvel’s Spider-Man 2 verschillende manieren zijn om de speelervaring aan te passen, waaronder het oplopen van schade bij vallen vanaf grote hoogtes. De ontwikkelaar heeft nu nog meer toegankelijkheidsopties bekendgemaakt voor deze PlayStation 5-exclusive.

Er zijn diverse mogelijkheden om de moeilijkheidsgraad van het spel aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld drie aspecten van de game instellen: de levensenergie van vijanden verhogen/verlagen, bepalen hoeveel schade ze aanrichten met hun aanvallen, en hoe snel ze je opmerken en in de aanval gaan.

Als je niet goed bent met quick time events, is er de mogelijkheid om deze gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door een knop ingedrukt te houden in plaats van er continu op te moeten drukken. Als je de achtervolgingsscènes in eerdere games te moeilijk vond, kun je deze ook aanpassen op jouw niveau, waarbij de vijand onder andere minder snel wordt.

Je hebt ook twee ‘shortcut buttons’ tot je beschikking, namelijk de linker- en rechter-D-pad knoppen. Een van deze knoppen kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de snelheid van de game aan te passen, met opties voor 70%, 50%, en 30% van de originele snelheid.

Op het gebied van audio zijn er ook veel aanpassingsmogelijkheden. Zo kun je geluiden met hoge of lage frequenties aanpassen of zelfs uitschakelen. Na de lancering van Marvel’s Spider-Man 2 worden er nog meer audio-opties toegevoegd, waaronder een screen reader.

De PlayStation 5-exclusive zal ook optimaal gebruikmaken van de aankomende Access Controller. Er zullen tal van mogelijkheden zijn om de bediening aan te passen op de nieuwe controller, zodat iedereen van het spel kan genieten.