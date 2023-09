Het verhaal van Cyberpunk 2077 is er inmiddels eentje voor de geschiedenisboeken en met het uitbrengen van update 2.0 én de uitbreiding Phantom Liberty, hoopt ontwikkelaar CD Projekt RED dat verhaal met een knal af te sluiten.

Dat is volgens Gabe Amatangelo ook exact de bedoeling, het verhaal afsluiten. De game director van de Poolse studio heeft namelijk tegen PC Gamer gezegd dat update 2.0 en Phantom Liberty de laatste, grote zaken zullen zijn voor Cyberpunk 2077.

Het was al bekend dat de cyberpunk RPG slechts één uitbreiding zou krijgen, maar hiermee is dus ook duidelijk geworden dat men geen verdere plannen heeft om systemen aan te passen of verder uit te werken.

De aankomende periode houdt de studio wel nog even de vinger aan de pols en zullen ze kleinere zaken aanpakken, maar daarna zullen ze de aandacht verleggen op het vervolg, wat voor nu de naam ‘Project Orion’ draagt.

“2.0 and Phantom Liberty are the last big updates. We’ll do a little something more, but those are the last big ones.

Then it’s Cyberpunk 2. Or ‘Orion,’ I should say, whatever we end up naming it.”