PlayStation Plus is duurder geworden, de prijs van Game Pass is omhoog gegaan, Silver in Destiny is duurder… alle prijzen nemen toe en nu volgt ook Epic Games met een verhoging van de prijzen voor de V-Bucks die in Fortnite gebruikt worden.

Via de website laat het bedrijf weten dat de prijsstijging voor bijna alle Westerse landen geldt. De reden van het verhogen van de prijzen zit hem in de inflatie en de fluctuatie in de waarde van verschillende valuta’s.

Hieronder een schema van de nieuwe prijzen die van kracht worden zodra de content weer in de rotatie zit.