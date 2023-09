Alan Wake II bevat verschillende plekken waar je veel tijd zal besteden. Dit is onder andere ‘The Dark Place‘ en ‘The Mind Place‘. Deze locaties zijn echter verbonden aan Saga Anderson. Alan Wake heeft een soortgelijke plek als The Dark Place en die wordt getoond in een nieuwe video.

In deze nieuwe trailer van Alan Wake II wordt de ‘Writer’s Room’ laten zien. Dit is nagenoeg dezelfde plek als The Dark Place van Saga Anderson. Zo kan je ook hier je bewijzen naast elkaar leggen om het grote raadsel te ontcijferen. De locatie check je in de video hieronder.