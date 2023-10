Sinds kort is de Phantom Liberty uitbreiding van Cyberpunk 2077 verkrijgbaar en als we de eerste reacties online lezen, lijkt het erop dat de game, na die desastreuze launch van zoveel jaar geleden, een ware comeback heeft gemaakt. Ook de grote 2.0 update van eerder heeft hier overigens aan bijgedragen. De Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED heeft bovendien in deze uitbreiding een leuke easter egg verstopt, die verwijst naar één van hun vorige games, met name The Witcher 3: Wild Hunt.

Op IGN werd een uitgebreide video gepost met hoe je deze easter egg kan activeren. Lang verhaal kort: tijdens een bepaalde missie moet je een telefoontje plegen, maar als je na dat initiële gesprek terugloopt naar de telefoon en een specifiek nummer belt, dan krijg je de muziek van The Witcher 3: Wild Hunt te horen. Johnny Silverhand vindt het alvast best een leuk deuntje als je naar zijn reactie kijkt.

Je kan de volledige video hieronder bekijken (vanaf 7 minuten), maar weet wel dat deze video lichte spoilers kan bevatten. Wij zijn momenteel ook bezig met de Phantom Liberty uitbreiding en daarover lees je hier later meer.