De lancering van PayDay 3 verliep allesbehalve vlekkeloos en dit kwam de game en ontwikkelaar Starbreeze op veel kritiek te staan. De ontwikkelaar beloofde beterschap, maar het ging van kwaad tot erger. Maar het kleine licht dat aan het einde van de tunnel scheen is nu groot geworden, want de problemen zijn opgelost.

De ontwikkelaar heeft laten weten dat alle problemen met de match making, die voornamelijk rondom de lancering van de game optraden, opgelost zijn. Tobias Sjögren, de CEO van de ontwikkelaar, heeft aangegeven dat ze de spelers bedanken voor hun geduld en dat het bedrijfsmodel achter de game een marathon is, geen sprint.

Hoewel de release dus erg moeizaam ging, zou het vanaf hier steeds beter moeten gaan met de game.

“First and foremost, I would like to thank our players for the patience they have shown us. Our community is the engine that drives both our games and our company forward. I don’t really need to repeat that this was not the start we wanted, but at the same time, our business model is a marathon and not a sprint and we will tirelessly continue to build Payday 3 bigger and better to deliver the greatest possible value for our players.”