WWE 2K23 ligt al meer dan een half jaar in de winkels, maar dat betekent natuurlijk niet dat elke gamer die 2K22 heeft aangeschaft het nieuwe deel ook heeft gekocht. 2K raadt deze groep gamers aan om toch snel te upgraden, want de online servers van WWE 2K22 worden binnenkort gesloten.

Het voorlaatste deel in de WWE 2K-serie werd uitgebracht op 11 maart 2022 en de servers voor deze titel zullen op 3 januari 2023 offline gaan. Dit betekent dat je na die datum geen gebruik meer kunt maken van de online functies van het spel. De offline modi blijven uiteraard wel beschikbaar.

Als je echter iemand bent die de worstelgames voornamelijk online speelt, zul je WWE 2K23 moeten aanschaffen om dat te blijven doen. Je kunt natuurlijk ook wachten tot WWE 2K24 wordt uitgebracht. Het nieuwste deel in de franchise zal naar verwachting in maart 2024 in de winkels liggen, aangezien dit ook het geval was bij de twee voorgaande delen.