Call of Duty: Modern Warfare 3 komt dichterbij, maar tot op heden hebben we enkel beelden van de singleplayer gzien. Dat gaat deze donderdag veranderen, want Activision organiseert dan om 18:00 uur Call of Duty NEXT.

Een liveshow net zoals vorig jaar, waarbij ze via livestream de multiplayer zullen onthullen. Kort daarna zullen ingevlogen streamers en YouTubers de game met en tegen elkaar gaan spelen, wat een goede indruk van de shooter zou moeten geven.

Tijdens dit evenement zal de multiplayer voorbij komen, maar via X laat de uitgever weten dat ze ook meer van Zombies, Call of Duty: Warzone en Warzone Mobile zullen gaan laten zien. Met andere woorden: het zal voor liefhebbers van de franchise de moeite waard zijn om te volgen.