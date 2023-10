Deze donderdag zal Activision de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 3 onthullen, maar voor het zover is kunnen we al genieten van de multiplayer trailer. Die trailer is vandaag verschenen en toont de eerste multiplayer footage van de shooter die op 10 november verschijnt.

Mocht je de game in pre-order hebben geplaatst, dan kan je op 6 oktober met de beta aan de slag. Dit is 2 dagen eerder dan de open beta, die op 8 oktober op de PlayStation begint. Andere platformen zijn weer pas vijf dagen later aan de beurt.