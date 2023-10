Later deze maand komt Super Mario Bros. Wonder uit, de eerste 2D-platformer in de reeks sinds jaren. Het is dan ook geen verrassing dat fans van Mario reikhalzend aan het uitkijken zijn naar deze release, zo ook de Braziliaanse YouTuber LUIZ do Comercial.

Hij maakte namelijk onlangs een onofficiële commercial voor de game, alsof het hier om een NES-game zou gaan. Het eindresultaat is best leuk gedaan en roept nostalgische gevoelens op… alhoewel Super Mario Bros. Wonder uiteraard allerminst een NES-game is. Je kan de commercial onderaan dit bericht bekijken.

Super Mario Bros. Wonder verschijnt voor de Nintendo Switch op 20 oktober.